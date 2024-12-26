Три мутных типа хотели заразить жителей Архангельска и Севердвинска бациллой азарта

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей города Архангельска, двое из которых обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой), один – по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что два жителя областного центра в январе 2021 года, желая извлечь доход в особо крупном размере, создали организованную преступную группу для организации и проведения незаконной игорной деятельности. Один из них также привлек в июле 2021 года своего знакомого для технического обслуживания и ремонта, установленного в игровых автоматах оборудования, а также инкассирования денежных средств.

В период с 01.01.2017 по 21.03.2024 члены организованной преступной группы приобрели не менее 28 игровых автоматов, представляющих собой терминалы, оборудованные купюроприемниками, предназначенные для проведения азартных игр, и разместили их в нежилых помещениях в местах максимального скопления людей в городах Архангельске и Северодвинске.

Санкцией части 3 статьи 171.2 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Уголовное дело будет направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.