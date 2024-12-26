Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Три мутных типа хотели заразить жителей Архангельска и Севердвинска бациллой азарта

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей города Архангельска, двое из которых обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой), один – по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что два жителя областного центра в январе 2021 года, желая извлечь доход в особо крупном размере, создали организованную преступную группу для организации и проведения незаконной игорной деятельности. Один из них также привлек в июле 2021 года своего знакомого для технического обслуживания и ремонта, установленного в игровых автоматах оборудования, а также инкассирования денежных средств.  

В период с 01.01.2017 по 21.03.2024 члены организованной преступной группы приобрели не менее 28 игровых автоматов, представляющих собой терминалы, оборудованные купюроприемниками, предназначенные для проведения азартных игр, и разместили их в нежилых помещениях в местах максимального скопления людей в городах Архангельске и Северодвинске. 

Санкцией части 3 статьи 171.2 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Уголовное дело будет направлено в Северодвинский городской суд  Архангельской области для рассмотрения по существу.

(фото с https://dzen.ru/) 

07 февраль 08:56 | : Происшествия

Главные новости


«Дорожные бесы» на васьковской дороге продолжают собирать свой «урожай»
Иллюзии бывших и настоящих. Кое-что о прокурорах

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (82)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20