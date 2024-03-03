Организаторам широкого игорного бизнеса в Поморье предъявлено обвинение

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи жителей Архангельска, обвиняемых по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средств связи, вне игорной зоны, с извлечением дохода в особо крупном размере).

Установлено, что двое обвиняемых в январе 2019 года, желая извлечь доход в особо крупном размере, создали организованную преступную группу для организации и проведения незаконной игорной деятельности, в которую вовлекли своих знакомых.

В период с 01.01.2019 по 24.03.2023 члены организованной преступной группы арендовали нежилые помещения в местах максимального скопления людей в Архангельске и Приморском районе, где разместили не менее 43 единиц игрового оборудования в виде персональных компьютеров, предназначенных для организации и проведения азартных игр.

Общая сумма дохода, полученная от проведения игорной деятельности на этом оборудовании, составила не менее 72 млн рублей.

Санкцией статьи 171.2 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд

г. Архангельска для рассмотрения по существу.