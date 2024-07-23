Фальшивым букмекерам из Архангельска отменили оправдательный приговор

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал четырех участников организованной группы виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», а также средств связи, совершенные организованной группой).

Ранее по данному уголовному делу был вынесен оправдательный приговор, который по доводам кассационного представления прокуратуры области и автономного округа был отменен , а дело направлено на новое рассмотрение, окончившееся обвинительным приговором.

Судом установлено, что в 2017–2018 годы жители г. Архангельска и г. Новодвинска, согласно разработанной преступной схеме, совместно в составе организованной группы незаконно организовали и проводили вне игорной зоны в пунктах приема ставок в городах Архангельске и Новодвинске азартные игры под видом букмекерской деятельности, при этом в действительности данная деятельность букмекерской не являлась, а ставки делались на выпадение выигрышных игровых комбинаций.

В результате данной деятельности игровых залов извлечен доход в несколько миллионов рублей.

Вину в совершении преступления подсудимые не признали.

Приговором суда лидеру организованной преступной группы назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей, а остальным участникам группы – от 2 до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, в том числе одному со штрафом в сумме 300 тыс. рублей.