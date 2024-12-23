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Житель Архангельска вспомнил об отцовском долге после ареста автомобиля

Судебные приставы, арестовав автомобиль должника, убедили мужчину погасить почти 230 тысяч рублей задолженности перед ребёнком.

38-летний архангелогородец по решению суда обязан ежемесячно выплачивать бывшей супруге ¼ часть своих доходов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. При поступлении исполнительного документа в ОСП по Исакогорскому округу г. Архангельска на принудительное исполнение сотрудником был произведён расчёт задолженности, которая составила почти 230 тысяч рублей. 

Оперативно погасить долг мужчина решил после того, как судебный пристав арестовал принадлежащий ему автомобиль Chevrolet Aveo. Чтобы не лишиться иномарки, должник выплатил алименты в полном объёме.

В настоящее время текущие алименты на содержание ребёнка удерживаются из заработной платы отца.

16 январь 09:05 | : Скандалы

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