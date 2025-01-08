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Немолодой житель Архангельска показал себя полным лохом

Очередной житель области стал жертвой мошенников и был обманут преступниками на крупные суммы.

49-летний мужчина вступил в одном из мессенджеров в диалог с неизвестным, который предложил дополнительно заработать на разнице валюты.

Доверившись незнакомцу, потерпевший зарегистрировался на одном из сайтов и с помощью банковского приложения перевел на незнакомый счет 130 тыс. рублей.

Продолжая доверять злоумышленникам, потерпевший сообщил свои паспортные данные и реквизиты банковской карты, после чего от имени мужчины были оформлены два кредита на сумму 705 тыс. рублей, денежные средства сразу переведены на сторонние счета.

Убежденный преступниками о блокировке собственных банковских счетов и невозможности в связи с этим вывести «заработанные» денежные средства предоставил реквизиты банковской карты его знакомой пенсионерки.

Однако вместо получения обманутым мужчиной прибыли денежные средства женщины в размере 210 тыс. рублей с ее счета были также похищены.

Ранее потерпевшие слышали о подобных схемах обмана, однако, поддавшись эмоциям, забыли о мерах предосторожности. 

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ведется следствие.

12 февраль 08:52 | : Происшествия

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