В сентябре на территории Поморья мошенники как с цепи сорвались

Сразу несколько жителей области 3 сентября заявили о том, что были обмануты мошенниками на крупные суммы.

Так, 55-летнего жителя Архангельска в ходе телефонных разговоров 2 и 3 сентября под предлогом предотвращения оформления займа от имени потерпевшего убедили оформить кредит в размере 2,3 млн рублей и денежные средства вместе с личными накоплениями в размере 950 тыс. рублей перевести на сторонние банковские счета.

Таким же образом был обманут 60-летний житель Северодвинска, который в период с 21 по 30 августа оформил 3 автокредита на общую сумму 3,2 млн рублей, которую перевел злоумышленникам.

Проживающей в Северодвинске 56-летней женщине в ходе переписки 04.07.2024 в популярном мессенджере неизвестные предложили инвестировать в нефть, золото, криптовалюту. В течение двух месяцев потерпевшая заняла у знакомых 4 млн рублей, которые вместе с личными накоплениями в размере 450 тыс. рублей перевела злоумышленникам.

Ранее потерпевшие слышали о подобных схемах обмана однако, поддавшись эмоциям, забыли о мерах предосторожности. Доверившись незнакомцам, согласились следовать их дальнейшим указаниям.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ведется следствие.