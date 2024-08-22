В агломерации Большой Архангельск нагло действует фальшивая театралка

В полицию региона со схожими заявлениями о совершенных в отношении них мошенничествах обратились сразу два северянина.

Житель Северодвинска в чате знакомств одной из социальных сетей завел переписку с девушкой. После непродолжительной беседы, она сообщила, что в ближайшие дни идет на спектакль и предложила составить ей компанию. Для покупки билета прислала ссылку, перейдя по которой, северодвинец выбрал соседнее с незнакомкой место и с помощью приложения онлайн-банка перевел порядка трех тысяч рублей. Однако вместо электронного билета ему на электронную почту пришла персональная ссылка для осуществления возврата. Не заподозрив обмана, молодой человек ввел реквизиты банковской карты и коды из смс-сообщения, в результате в его счета было списано около 2900 рублей.

Затем под различными предлогами сотрудники «техподдержки» еще несколько раз убеждали молодого человека произвести аналогичные операции, сумма которых каждый раз увеличивалась в геометрической прогрессии. Только когда цифра превысила 40 тысяч рублей, молодой человек понял, что его обманывают и обратился в полицию. К этому моменту чат знакомств уже был удален.

В аналогичной ситуации оказался и 41-летний житель Архангельска. С девушкой, которая сразу же предложила встретиться «в живую» и сходить на спектакль, он также познакомился в социальной сети. Для покупки билетов незнакомка направила архангелогородцу ссылку, перейдя по которой потерпевший ввел реквизиты банковской карты и перечислил более пяти тысяч рублей. После появления на экране уведомления об ошибке, мужчина еще дважды пытался оплатить билеты, пока не понял, что с его счета пропали более 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что переход по ссылкам на сторонние ресурсы опасен. Они могут подтверждать перевод денег на другой банковский счет, а также подключать удаленный доступ к устройству. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!