Архангелогородец зарезал сына своей подруги, вступившегося за честь матери

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе за убийство, 36-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что в ночь на 28 марта 2023 года в квартире дома по проспекту Ломоносова в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к 18-летнему сыну сожительницы, нанес тому множественные удары табуретом, руками и ногами по голове и телу, а когда юноша выбежал на лестничную площадку, догнал его и нанес два удара ножом в область правого плеча. От полученных ранений с повреждением артерии пострадавший скончался 30 марта 2023 года в медицинском учреждении.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что находился в состоянии алкогольного опьянения, у него произошел бытовой конфликт с сожительницей, в ходе которого он ее оскорбил. На почве личной неприязни он избил 18-летнего сына сожительницы, который заступился за мать, после чего ударил того ножом в плечо.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.