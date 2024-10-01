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В Мирном мужчина истек кровью после ранений в ноги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 38-летнего жителя города Мирный, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 27 октября 2024 года в квартире дома на улице Ленина в городе Мирный подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникших неприязненных отношений с 47-летним хозяином квартиры, нанес тому не менее трех ударов ножом в область ног. От массивной кровопотери пострадавший скончался через непродолжительное время на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО               г. Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с https://1tulatv.ru) 

29 октябрь 09:21 | : Происшествия

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