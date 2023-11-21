В Архангельске отловили матерого разбойника

Утром 23 февраля в отдел полиции «Южный» УМВД России по г. Архангельску обратился 49-летний мужчина. Он сообщил, что на него напал неизвестный. Злоумышленник, угрожая ножом, похитил пакет с имуществом и скрылся.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Как установили сотрудники полиции, перед происшествием потерпевший заходил в торговый центр, где приобретал товар и снимал денежные средства в банкомате. Здесь его и заметил злоумышленник. Проследовав за мужчиной, молодчик догнал его и, угрожая предметом, похожим на нож, стал требовать передать деньги. В ходе возникшей потасовки нападавший причинил потерпевшему телесные повреждения, в том числе порез руки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого — им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель. В квартире злоумышленника обнаружили и изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

(фото с mg.smotreshka.tv)