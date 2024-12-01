Котласские полицейские вернули маленькому разине телефон

В межмуниципальный отдел МВД России «Котласский» позвонил администратор магазина. Он сообщил, что к нему за помощью обратился 10-летний мальчик. Расплачиваясь за сладости, школьник забыл на прилавке телефон, а когда спустя 10 минут вернулся, то гаджета там не было.

Просматривая записи камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, сотрудники полиции увидели, что телефон забрал один из мужчин, зашедших в магазин после того, как ребенок ушел. Заметив сотовый, злоумышленник накрыл его пакетом, вынес из магазина, после чего удалил сим-карту и сбросил все настройки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 23-летний нигде не работающий местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Похищенный телефон изъят и будет передан владельцу.

Сотрудники полиции напоминают: вещь, оставленная в общественном месте без присмотра, не становится ничейной. Взять ее означает совершить кражу! При обнаружении утерянной вещи необходимо прийти в ближайший отдел полиции и передать найденный предмет оперативному дежурному с указанием ваших данных.