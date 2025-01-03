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Брат с сестрой из Котласа пытались наладить в Архангельске наркобизнес

Прокуратура Архангельской области и автономного округа  утвердила обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении брата и сестры из города Котласа, обвиняемых по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере). Кроме того, девушке, являвшейся наркозависимой и хранившей при себе наркотические средства в крупном размере, инкриминирована и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере).

Как установлено расследованием, котлашане приехали в январе 2024 г. в  Архангельск, где совместно с неустановленными соучастниками распространяли на территории города наркотические средства, устраивая тайники с наркотиками – так называемые «закладки».

В результате проведенных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области оперативно-розыскных мероприятий у обвиняемых было изъято более четверти килограмма наркотика. 

Уголовное дело расследовано следователями федеральной службы безопасности и направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://35velikoustugskij.gosuslugi.ru) 

 

29 январь 09:02 | : Происшествия

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