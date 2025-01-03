Брат с сестрой из Котласа пытались наладить в Архангельске наркобизнес

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении брата и сестры из города Котласа, обвиняемых по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере). Кроме того, девушке, являвшейся наркозависимой и хранившей при себе наркотические средства в крупном размере, инкриминирована и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере).

Как установлено расследованием, котлашане приехали в январе 2024 г. в Архангельск, где совместно с неустановленными соучастниками распространяли на территории города наркотические средства, устраивая тайники с наркотиками – так называемые «закладки».

В результате проведенных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области оперативно-розыскных мероприятий у обвиняемых было изъято более четверти килограмма наркотика.

Уголовное дело расследовано следователями федеральной службы безопасности и направлено в суд для рассмотрения по существу.