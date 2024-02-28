Брат и сестра из Архангельска расплачивались за автокредит наркоделишками

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией прокурора и удовлетворил ходатайство следственного органа об аресте брата и сестры из города Котласа, занимавшихся сбытом наркотических средств в областном центре.

Как установлено из материалов дела, явившихся основанием для избрания указанной меры пресечения, котлашане около двух месяцев назад приехали в г. Архангельск, где совместно с неустановленными соучастниками распространяли на территории города наркотические средства, устраивая тайники с наркотиками – так называемые «закладки».

В суде брат заявил, что на преступление его толкнула необходимость выплачивать кредит за приобретенный автомобиль. Сестра сообщила, что решила помочь брату.

Однако известно, что сестра не так давно уже отбывала наказание в виде лишение свободы за сбыт наркотических средств и лишена родительских прав, а брат, являясь индивидуальным предпринимателем, имел возможность заработка.

В вопросах мотива и других обстоятельствах покушения на сбыт четверти килограмма наркотиков, изъятого у обвиняемых сотрудниками федеральной службы безопасности, предстоит разобраться в следственном отделении Регионального управления ФСБ России по Архангельской области, где в отношении наркосбытчиков возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 2281 УК РФ.