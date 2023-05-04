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Житель Архангельска поехал в Вологду за дешевыми наркотиками и попался

Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Установлено, что проживающий в г. Архангельске обвиняемый, являясь потребителем наркотических средств, узнал, что приобрести наркотики посредством интернет-магазина в соседнем регионе дешевле. Попросив своих друзей отвезти его в г. Вологду, он 31.01.2023 на территории указанного города из тайника получил приобретенные наркотические средства в крупном размере, которые намеревался отвезти в г. Архангельск.

Однако по пути следования в Холмогорском районе 02.02.2023 автомобиль остановлен сотрудниками правоохранительных органов. Мужчина и его друзья задержаны, наркотические средства изъяты из незаконного оборота. 

Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, инкриминируемое обвиняемому, относится к категории тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Уголовное дело направлено в Холмогорский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

 

21 июнь 09:00 | : Происшествия

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