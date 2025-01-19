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Северодвинская парочка наркодилеров рискует получить большой срок

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей                             г. Северодвинска, обвиняемых по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», в крупном размере, организованной группой) и в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

По версии следствия молодая пара, проживающая в                                              Северодвинске, с целью заработка устроилась на работу в интернет-магазин по распространению наркотиков.

Работая в качестве оптового склада, они в один из дней марта 2024 года получили от «куратора» крупную партию наркотических средств, которую расфасовали на более мелкие, предназначавшиеся для получения их «закладчиками», входящими в структуру преступного сообщества, и дальнейшего сбыта ими неопределенному кругу лиц. Наркотики разложили в                                             Северодвинске на территории одного из гаражных кооперативов.

Обвиняемые задержаны в ходе их ссоры на улице сотрудниками полиции, при себе у них находились наркотические средства в значительном размере. В ходе проведения следственных действий и оперативных мероприятий также изъяты наркотические средства в значительном и крупном размерах, находящиеся по месту их совместного проживания и из заложенных ими тайников.

Вину в совершении преступлений обвиняемые признали. 

Санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание на срок от 10 до 20 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Северодвинский городской суд.

17 январь 09:26 | : Происшествия

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