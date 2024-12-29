Гражданин Грузии обвиняется в старом убийстве на территории Поморья

Прокуратурой Устьянского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 67-летнего уроженца Республики Грузия, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), скрывшегося от органов следствия.

Материалами уголовного дела установлено, что обвиняемый 11 января 1999 года в ходе ссоры выстрелил своему знакомому в грудь из незарегистрированного гладкоствольного охотничьего ружья, причинив ему тяжкий вред здоровью, от которого спустя непродолжительное время мужчина скончался.

После совершения преступления обвиняемый покинул территорию Архангельской области, сменил фамилию, имя, отчество, а в последующем выбыл на территорию Грузии, где по данным Интерпола находится до настоящего времени.

За совершение указанных деяний предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Уголовное дело направлено в Устьянский районный суд, где будет рассмотрено в отсутствие подсудимого, поскольку тот находится за пределами территории Российской Федерации и не был привлечен к ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу.