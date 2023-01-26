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В Архангельске пьяный злодей забил насмерть беспомощную мать

Прокуратурой г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя областного центра, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Установлено, что обвиняемый в период с 16 по 19 октября 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений, в ходе продолжительных ссор со своей матерью, являющейся инвалидом 2 группы, нанес ей более 30 ударов руками и ногами по голове и телу, причинив телесные повреждения различной степени тяжести, которые привели к смерти потерпевшей.

Обвиняемый свою вину в совершения преступления признал частично. 

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу. 

За указанное преступление уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

(фото с https://dzen.ru/b/Y_I7B2upYig6NoUt) 

20 февраль 10:48 | : Происшествия

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