В Архангельске пьяный злодей забил насмерть беспомощную мать

Прокуратурой г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя областного центра, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Установлено, что обвиняемый в период с 16 по 19 октября 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений, в ходе продолжительных ссор со своей матерью, являющейся инвалидом 2 группы, нанес ей более 30 ударов руками и ногами по голове и телу, причинив телесные повреждения различной степени тяжести, которые привели к смерти потерпевшей.

Обвиняемый свою вину в совершения преступления признал частично.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

За указанное преступление уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.