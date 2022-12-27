Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Злой и пьяный архангелогородец истыкал свою женщину ножом

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что обвиняемый в один из дней ноября 2022 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения в пос. Талаги Приморского района Архангельской области, в ходе очередной ссоры со своей сожительницей нанес ей ножом многочисленные колото-резанные раны, что привело к наступлению ее смерти.

Обвиняемый свою вину  в совершении преступления признал.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

За совершение убийства Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

(фото с https://www.om1.ru/amp/news/incident/142333/) 

 

 

07 февраль 08:50 | : Происшествия

Главные новости


Город, который нам убирают. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Архангельский эксперт объясняет, почему не стоит ругаться матом

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2023 (78)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20