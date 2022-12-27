Злой и пьяный архангелогородец истыкал свою женщину ножом

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что обвиняемый в один из дней ноября 2022 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения в пос. Талаги Приморского района Архангельской области, в ходе очередной ссоры со своей сожительницей нанес ей ножом многочисленные колото-резанные раны, что привело к наступлению ее смерти.

Обвиняемый свою вину в совершении преступления признал.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

За совершение убийства Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.