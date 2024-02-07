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В Архангельске раскрыто убийство из 2006 года

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя г. Архангельска обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что злоумышленник в ноябре 2006 года познакомился на одной из центральных улиц г. Архангельска с мужчиной и пришел к нему домой для совместного употребления спиртных напитков. 

В квартире между ними произошел конфликт и мужчина, оскорбленный  непристойным, по его мнению, поведением потерпевшего, достал имеющийся при себе нож и нанес обидчику не менее 5 ударов в шею, причинив телесные повреждения, от которых тот скончался на месте преступления. После этого обвиняемый покинул квартиру. Тело убитого обнаружили на месте происшествия спустя несколько дней.

Обвиняемый, неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений, в том числе с особой жестокостью, в настоящее время отбывает наказание. 

Преступление длительный период времени оставалось нераскрытым, однако благодаря совместной работе следователей и оперативных служб причастность обвиняемого к совершению указанного преступления установлена. 

Санкцией ч. 1 ст. 105 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание на срок до 15 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г. Архангельска.

(фото с https://penzavzglyad.ru)

29 февраль 16:30 | : Происшествия

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