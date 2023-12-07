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Житель Приморского района чуть не убил сына за громкую музыку

Приморской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 71-летнего жителя Приморского района Архангельской области, обвиняемого  по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия обвиняемый 10.09.2023, находясь во дворе своего дома в дер. Средняя Гора, вынес на улицу радиоприемник и громко включил его. Сын мужчины сделал замечание и попросил выключить радиоприемник, что возмутило отца и стало причиной конфликта. 

В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему удар ножом в грудь, после чего сильно избил лопатой. Смерть потерпевшего не наступила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Обвиняемый частично признал свою вину.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одиннадцати лет.

(фото с https://rt20.getbb.ru )

05 февраль 10:59 | : Происшествия

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