Юноша из Северодвинска неудачно начал карьеру на побегушках у аферистов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-летнему жителю города Северодвинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2024 года осужденный, который на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним, желая заработать, согласился на полученное в мессенджере предложение забрать у пенсионерки наличные денежные средства и перевести их на указанный расчётный счет. Злоумышленник позвонил 86-летней пенсионерке, представился сотрудником полиции и сообщил, что ее дочь якобы совершила дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем для лечения потерпевшей нужно передать через их сотрудника 1 млн рублей. Пенсионерка передала прибывшему несовершеннолетнему 300 тысяч рублей, так как требуемой суммы у нее не оказалось. Перевести денежные средства участникам мошеннической схемы осужденный не смог, так как его противоправные действия пресекли сотрудники полиции.

Приговором Северодвинского городского суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу. Сотрудниками органов внутренних дел продолжается проведение оперативных мероприятий, направленных на установление всех участников преступной схемы.