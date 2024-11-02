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Подросток из Котласского округа начал взрослую жизнь с преступления

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя Котласского района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). 

Следствием установлено, что 28 августа 2024 года несовершеннолетний обвиняемый, желая заработать, согласился на полученное в мессенджере предложение забрать у пожилой женщины наличные денежные средства и перевести их на указанный банковский  счет. Злоумышленник позвонил 87-летней пенсионерке из Сольвычегодска и сообщил, что ее внучка якобы совершила дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем пострадавшей требуется дорогостоящее лечение.  Пенсионерка засомневалась и не передала несовершеннолетнему обвиняемому 300 тысяч рублей, которые тот с участниками преступной схемы требовали от неё. 

Личность курьера оперативно установили сотрудники ОВМД России «Котласский». В полиции продолжается работа по установлению всех участников преступной схемы. 

В ходе допроса несовершеннолетний обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Региональное Следственное управление СКР неоднократно указывало на необходимость проявлять бдительность в связи с участившимися случаями мошенничеств. Особое внимание следует уделить профилактическим беседам с родственниками и знакомыми, достигшими преклонного возраста, так как именно доверчивые пенсионеры чаще всего становятся жертвами лиц, стремящихся к наживе.

(фото с https://yar.mk.ru) 

14 ноябрь 08:56 | : Происшествия

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