Подросток из Котласского округа начал взрослую жизнь с преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя Котласского района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Следствием установлено, что 28 августа 2024 года несовершеннолетний обвиняемый, желая заработать, согласился на полученное в мессенджере предложение забрать у пожилой женщины наличные денежные средства и перевести их на указанный банковский счет. Злоумышленник позвонил 87-летней пенсионерке из Сольвычегодска и сообщил, что ее внучка якобы совершила дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем пострадавшей требуется дорогостоящее лечение. Пенсионерка засомневалась и не передала несовершеннолетнему обвиняемому 300 тысяч рублей, которые тот с участниками преступной схемы требовали от неё.

Личность курьера оперативно установили сотрудники ОВМД России «Котласский». В полиции продолжается работа по установлению всех участников преступной схемы.

В ходе допроса несовершеннолетний обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Региональное Следственное управление СКР неоднократно указывало на необходимость проявлять бдительность в связи с участившимися случаями мошенничеств. Особое внимание следует уделить профилактическим беседам с родственниками и знакомыми, достигшими преклонного возраста, так как именно доверчивые пенсионеры чаще всего становятся жертвами лиц, стремящихся к наживе.