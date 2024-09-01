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Подросток из Северодвинска был у аферистов на подхвате

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Следствием установлено, что в апреле 2024 года несовершеннолетний обвиняемый, желая заработать, согласился на полученное в мессенджере предложение забрать у пенсионерки наличные денежные средства и перевести их на указанный расчётный счет. Злоумышленник позвонил 86-летней пенсионерке, представился сотрудником полиции и сообщил, что ее дочь якобы совершила дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем для лечения потерпевшей нужно передать через их сотрудника 1 млн рублей. Пенсионерка передала прибывшему обвиняемому 300 тысяч рублей, так как требуемой суммы у нее не оказалось. Перевести денежные средства участникам мошеннической схемы несовершеннолетний не смог, так как его противоправные действия пресекли сотрудники полиции.

Сотрудниками органов внутренних дел продолжается проведение оперативных мероприятий, направленных на установление всех участников преступной схемы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://lic7-minusinsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru) 

30 сентябрь 08:53 | : Происшествия

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