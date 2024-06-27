Юноша из Коряжмы был на побегушках у бессовестных мошенников

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-летнему жителю города Коряжмы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в феврале 2024 года несовершеннолетний осужденный, желая заработать, согласился на полученное в мессенджере предложение забирать у граждан наличные денежные средства и переводить их на счета участников преступной схемы. Злоумышленники позвонили троим пенсионерам в возрасте от 84 лет до 91 года и сообщили, что их родственники стали участниками дорожно-транспортных происшествий, в связи с чем для возмещения причиненного ущерба лицам, пострадавшим в ДТП, они должны передать деньги их курьеру. В общей сложности пенсионеры отдали несовершеннолетнему более миллиона рублей, из которых 5 процентов он оставил себе, остальные деньги перевел на счета, указанные участниками мошеннической схемы. Противоправные действия осужденного пресекли сотрудники полиции, которые изъяли у него 430 тысяч рублей, которые он получил у последней потерпевшей и не успел перевести соучастникам преступления.

В ходе допросов несовершеннолетний подследственный признал свою вину и добровольно частично возместил имущественный ущерб.

Приговором Коряжемского городского суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Суд удовлетворил гражданские иски о взыскании суммы причиненного преступлением ущерба.