Подросток из Северодвинска встал на кривую дорожку курьера мошенников

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в июне 2024 года юноша, желая заработать, согласился на полученное в мессенджере предложение забрать у женщины наличные денежные средства и перевести их на указанный ему счет. Злоумышленник позвонили 86-летней пенсионерке из Северодвинска и сообщил, что ее племянница совершила дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем требуется дорогостоящая операция. Пенсионерка согласилась передать курьеру 1,5 млн рублей на операцию. Несовершеннолетний подозреваемый оставил себе 3 процента от полученной у пожилой женщины суммы, а оставшуюся часть перевел на счета, указанные участниками мошеннической схемы.

Личность подростка оперативно установили сотрудники органов внутренних дел. Он признал свою вину.

В настоящее время производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления. Сотрудниками полиции продолжается работа по установлению всех участников преступной схемы.