Следователи Вельска раскрутили мутное дело о сокрытии убийства

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя города Вельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Следствием установлено, что в один из дней с 16 по 30 сентября 2024 года по месту жительства подозреваемого в квартире дома в городе Вельске в ходе совместного употребления спиртных напитков его гостем было совершено убийство местного жителя. Подозреваемый, желая помочь знакомому избежать уголовной ответственности за убийство, помог перенести тело убитого за гараж придомовой территории, где оно было спрятано под листьями и досками. Затем подозреваемый смыл кровь с пола квартиры, выбросил нож и иные предметы, которые свидетельствовали о совершенном преступлении.

Уголовное дело по обвинению в убийстве жителя Шенкурского района рассмотрено по существу судом, виновному лицу назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима (https://arh.sledcom.ru/news/item/1940153/).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следствие ведет Вельский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовный кодекс РФ за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.