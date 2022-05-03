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В деревне под Устьянами пытались спрятать труп среди пустых бутылок

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Устьянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Следствием установлено, что 5 марта 2022 года в ночное время  в частном доме в деревне Шеломенская подозреваемый помог своему знакомому, совершившему убийство местного жителя, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, убрать следы крови в частном доме, а также перенести тело убитого на поветь дома и спрятать его под бытовым мусором и пустыми бутылками.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В ходе допроса подозреваемый в заранее не обещанном укрывательстве признал свою вину и пояснил следователю, что ночью ему позвонил знакомый по телефону из соседней деревни, сообщил, что убил человека и попросил помочь спрятать тело. Он пришел к нему домой, они вместе завернули тело в укрывной материал, обвязали веревкой и отнесли на поветь, после чего он помог прибраться в его жилище.

Уголовное дело по обвинению жителя деревни Шеломенская в убийстве при помощи топора направлено в суд для рассмотрения по существу (https://arh.sledcom.ru/news/item/1710495/ ).

Следствие ведет Вельский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

28 июль 12:40 | : Происшествия

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