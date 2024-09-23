Для любителя спиртного из Архангельска поход в гости закончился смертью

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 13 октября 2024 года в квартире дома на улице Речников в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес два удара ножом в область груди и шеи 38-летнему знакомому. От полученных ранений пострадавший скончался на месте преступления.

Подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков между ним и ранее неоднократно судимым гостем произошел конфликт. Гость негативно отозвался о нем как о лице, который не отбывал наказания в местах лишения свободы, поэтому он ударил его ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.