Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский эксгибиционист-педофил получил десятку и принудительное лечение

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.5 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера  в отношении двух малолетних, с использованием их беспомощного состояния).

Следствием и судом установлено, что 31 марта 2024 года вечером у подъездов двух жилых домов в округе Варавино-Фактория города Архангельска осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, демонстрировал непристойные жесты малолетним девочкам. О случившемся  они рассказали родителям, что позволило сотрудникам полиции оперативно задержать фигуранта, который сознался в содеянном. 

Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача психиатра по месту отбывания лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://otvet.mail.ru) 

29 июль 08:52 | : Происшествия

Главные новости


В Поморье много памятников истории, но к ним трудно добраться
Группа Аквилон первой в регионе расселила деревянные дома в рамках программы КРТ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (291)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20