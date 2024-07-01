Архангельский эксгибиционист-педофил получил десятку и принудительное лечение

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.5 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении двух малолетних, с использованием их беспомощного состояния).

Следствием и судом установлено, что 31 марта 2024 года вечером у подъездов двух жилых домов в округе Варавино-Фактория города Архангельска осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, демонстрировал непристойные жесты малолетним девочкам. О случившемся они рассказали родителям, что позволило сотрудникам полиции оперативно задержать фигуранта, который сознался в содеянном.

Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача психиатра по месту отбывания лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.