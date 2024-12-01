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В Вельском округе жительница Подмосковья угробила в ДТП своего ребенка

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице Московской области. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием и судом  установлено, что 29 августа 2024 года утром на трассе М-8 на территории Вельского района жительница Московской области, управляя автомобилем «Опель Астра», допустила превышение скоростного режима, отвлеклась на одного из перевозимых детей, допустила наезд на леерное ограждение, потеряла контроль над транспортным средством и допустила столкновение с грузовым автомобилем, двигавшемся во встречном направлении. В результате ДТП женщина-водитель и трое ее детей получили травмы различной степени тяжести. Малолетний мальчик от полученных травм скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении.

В ходе допросов осужденная признала свою вину, раскаялась в содеянном.

Приговором Вельского районного суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу.

24 декабрь 11:12 | : Происшествия

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