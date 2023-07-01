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Житель Архангельска обвиняется в тяжелом дорожном преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 56-летнему жителю областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

 Следствием установлено, что 22 июля 2023 года вечером на  1014 километре автодороги М-8 на территории Виноградовского района водитель автомобиля «Хендай Крета» не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем «Рено Аркана». В результате ДТП 36-летний житель города Северодвинска, находившийся за рулем автомобиля «Рено Аркана»,  его 2-летняя дочь и 7-летний сын погибли, матери детей на месте была оказана медицинская помощь.

 В ходе допроса обвиняемый отказался высказывать отношение к обвинению, но пояснил следователю, что в машине находился один и  признал, что допустил нарушения правил дорожного движения.

 По уголовному делу продолжается выполнение следственных  и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

 

21 сентябрь 08:52 | : Происшествия

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