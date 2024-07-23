Новодвинец за смерть пешехода расплатится деньгами и принудработами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел, в отношении 18-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что 27 июля 2024 года ночью на дворовой территории по просекут Морскому в городе Северодвинске подозреваемый, управляя автомобилем «ВАЗ-21104», допустил перевозку двух 17–летних юношей на задней крышке багажника. При движении один из несовершеннолетних упал с крышки багажника на асфальт и ударился головой о бетонный бордюр. Через месяц потерпевший скончался в медицинском учреждении в результате полученной черепно-мозговой травмы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся допросы, назначены экспертизы.

Дело принято к производству следственным отделом по г.Северодвинску Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.