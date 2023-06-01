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В Плесецком округе нетрезвый водитель-дальнобойщик угробил четырех человек

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование  уголовного дела по обвинению 31-летнего мужчины, уроженца Дагестана, в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящемся в состоянии опьянения).

Следствием установлено, что 19 марта 2023 года вечером на 657 километре автодороги A-215 на территории Плесецкого района  обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем грузовика «DAF» с полуприцепом, превысил максимальную скорость, определенную технической характеристикой транспортного средства, не учёл метеорологические условия, а также, что движется по скользкому дорожному покрытию, в результате чего потерял контроль над управлением транспортным средством, допустил занос автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «HYUNDAI SOLARIS».  

В результате ДТП 36-летний водитель легкового автомобиля, его супруга и двое детей в возрасте 11 и 15 лет погибли на месте. Еще одному их ребенку – 6 летней девочке причинен тяжкий вред здоровью, она в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу.  

На период следствия в отношении обвиняемого, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что в Архангельскую область привез груз из Москвы, работая без оформления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


07 август 08:55 | : Происшествия

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