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Алководитель с "Севмаша" Елизаров получил 9 с половиной лет колонии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 40-летнему жителю города Северодвинска, работнику «Севмаша» Вадиму Елизарову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряжённое с оставлением места его совершения).

Следствием и судом установлено, что 8 октября около 16.40 на 25-м километре автодороги подъезд к городу Северодвинску от федеральной автодороги «М-8 Холмогоры» осужденный, управляя автомобилем «Infiniti» в состоянии алкогольного опьянения, допустил выезд на полосу встречного движения в зоне действия сплошной линии разметки, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Skoda». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Skoda» 36–летняя жительница Северодвинска ее дети в возрасте 6 и 11 лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы, 62-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия.  В последующем в медицинском учреждении скончалась и 11-летняя девочка, которой до приезда бригады скорой медицинской помощи оказывали неотложную помощь очевидцы аварии.

После происшествия водитель «Infiniti» оставил поврежденное транспортное средство и скрылся с места аварии. Он был задержан на обочине дороги в двух километрах от места происшествия сотрудниками Госавтоинспекции. 

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что до указанных событий употреблял на даче у знакомых самогон. Момент ДТП не помнит, пришел в себя, когда шел по дороге и его остановили сотрудники ГИБДД.

Приговором Приморского районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и 6 месяцев. Судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с виновного компенсации морального вреда на общую сумму 6 400 000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу. 

19 декабрь 14:08 | : Происшествия

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