В Архангельске пацаны пытались угнать старенький жигуль. Но он не завелся

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей областного центра в возрасте от 15 до 18 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в ночь на 29 сентября 2023 года совершеннолетний подозреваемый через незапертую крышку багажника проник в салон автомобиля «ВАЗ-2104120», припаркованного у жилого дома на проспекте Ленинградский в городе Архангельске, и попытался запустить двигатель автомобиля посредством замыкания проводов. Завести двигатель не получилось, поэтому он договорился с несовершеннолетними соучастниками угона, что он будет управлять автомобилем, а они его толкать. Покататься на транспортном средстве подростки не смогли, так как их действия пресек владелец машины.

В ходе допроса подозреваемые признали свою вину и пояснили следователю, что просто хотели покататься.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В процессе расследования будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетними преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.