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Жители Архангельска отправятся в колонию за учиненный разврат в сауне

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговоров ранее  неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности жителям областного центра в возрасте 37 и 39 лет. Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 и п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере и сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору), п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 230 (склонение группой лиц по предварительному сговору к потреблению наркотических средств и психотропных веществ двух и более лиц),  п. «а»  ч. 2 ст. 131 и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что в один из дней октября 2021 года в сауне, расположенной в областном центре, работник сауны и его знакомый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, с целью изнасилования девушки угостили ее и ее друга сигаретой, в которой находился наркотик. Затем один из осужденных ударом руки по голове нейтрализовал мужчину, после чего они совершили преступления против половой свободы девушки. 

В ходе допросов на стадии предварительного следствия один из обвиняемых признал свою вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Приговорами Ломоносовского районного суда им назначено наказание в виде 4 лет 9 месяцев и 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

(фото с https://vesti-k.ru/i/4d/4d54a5c1e3d715c9c8e715b9b538baa2.jpg)  

14 ноябрь 08:56 | : Происшествия

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