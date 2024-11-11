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В Соломбале осудили авторазбойника

Соломбальский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 20-летнего жителя областного центра по ч. 3 ст. 162, ч. 2 ст. 325 УК РФ (разбойное нападение с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия и с применением предмета, используемого в качестве оружия, в крупном размере, похищение у гражданина иного важного документа).

Установлено, что 07.05.2023 на территории Северного округа 
 Архангельска осужденный, желая  обогатиться за счет дальнейшей перепродажи автомашины «Ford Focus», потребовал от знакомого передачи ему указанного транспортного средства, а после отказа с целью сломить волю к сопротивлению из внешне схожего с пистолетом предмета произвел выстрел в воздух, повторив требование о передаче имущества, создав опасность, которую потерпевший воспринял как реальную угрозу его жизни и здоровью, в связи с чем передал ключи от автомобиля.

Осужденный таким образом открыто похитил транспортное средство с находившимся в нем имуществом, причинив потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 320 000 рублей.

В момент совершения преступления с целью дальнейшего использования и получения материальной выгоды он также похитил из автомобиля, которым завладел, свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт транспортного средства.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы  на 7 лет 15 дней с отбыванием в исправительной колонии  строгого режима. 

10 декабрь 16:36 | : Происшествия

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