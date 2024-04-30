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В Северодвинске виновные в разбойном нападении услышали приговор

Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суда       от 02.02.2024, которым два ранее судимых жителя г. Северодвинска признаны виновными по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере).

Как установлено судом, в ночь с 8 на 9 мая 2023 г. осужденные, находясь                            в состоянии алкогольного опьянения, вступили в предварительный сговор                    на хищение имущества у своего знакомого. Затем путем обмана, представившись соседом, проникли в квартиру потерпевшего, для подавления воли к сопротивлению один из них нанес потерпевшему не менее 10 ударов руками и ногами по голове и телу, приставив кухонный нож к шее и угрожая убийством, потребовал передачи банковской карты. 

Испугавшись продолжения применения насилия и опасаясь за свою жизнь, потерпевший передал нападавшим портмоне с банковской картой и денежными средствами в размере 47 тыс. рублей. Кроме того, виновные похитили из квартиры имущество, в том числе ювелирные украшения и часы общей стоимостью более 250 тыс. рублей. 

Приговором суда с учетом ранее имевшихся судимостей одному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, другому – 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому. 

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

(фото с https://www.drive2.ru) 

20 май 08:51 | : Происшествия

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