В Архангельске после грабежа задержан большой любитель шоколада

В полицию города Архангельска поступило сообщение о том, что из магазина, расположенного на улице Урицкого, неизвестный похитил с прилавка шоколадную продукцию. Действия злоумышленника заметила продавец, которая попыталась остановить молодого человека, но тот скрылся.

На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент совершения противоправных действий. Всего злоумышленник похитил 52 плитки шоколада на общую сумму около шести тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по составленной ориентировке нарядом патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении преступления был задержан нигде не работающий 21-летний архангелогородец. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Большую часть похищенного молодой человек продал незнакомым людям.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется дознание.