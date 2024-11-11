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Наркоторговке из Архангельска впаяли срок и конфисковали деньги

Приговором Октябрьского районного суда г. Архангельска от 23.10.2024 24-летняя местная жительница признана виновной в четырех преступлениях по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере) и ч. 1 ст. 1741 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Суд установил, что девушка, действуя в составе организованной группы, занимающейся незаконным сбытом наркотиков, выполняла роль «закладчика». В целях сбыта наркотического средства массой свыше 200 грамм в крупном размере забрала сверток из тайника и с 09.04.2024 по 10.04.2024, расфасовав его на части, оборудовала тайники.

За выполненные действия магазин выплачивал ей вознаграждение криптовалютой, которую она обменивала на рубли.

Ее криминальная деятельность пресечена сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий, наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Судом виновной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 40 тыс. рублей.

Государственный обвинитель оспорил приговор в вышестоящий суд с требованием об изъятии в доход государства незаконно полученного вознаграждения.

В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда удовлетворила апелляционное представление государственного обвинителя, конфисковав у осужденной денежные средства в размере 87,5 тыс. рублей, легализованных ею в период противоправной деятельности, а жалобы стороны защиты о суровости назначенного наказания оставила без удовлетворения.

(фото с https://www.mk.ru) 

10 декабрь 09:27 | : Происшествия

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