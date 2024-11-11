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Любитель самогоноварения из Северодвинска стал жертвой мошенников

В полицию Северодвинска обратился местный житель 1982 года рождения. Мужчина рассказал стражам порядка, что собирался приобрести самогонный аппарат. На одном из сайтов по продаже вещей «из рук в руки» он увидел интересующий его товар и связался с владельцем. Тот предложил продолжить общение в мессенджере.

Они обсудили детали сделки. Продавец сообщил, что товар находится в Московской области и он готов отправить его транспортной компанией. Затем прислал документы, якобы подтверждающие, что посылка выслана на адрес покупателя. После чего заявитель отправил 25 тысяч рублей на указанный собеседником банковский счет.

Когда товар не пришел в срок, объявление пропало с сайта, а продавец перестал отвечать на звонки, покупатель обратился в транспортную компанию. Там ему сообщили, что отправка посылки была аннулирована. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Примечательно, что потерпевший знал о подобных видах мошенничества из средств массовой информации, а на работе с ним неоднократно проводились профилактические беседы. Тем не менее это не уберегло его от обмана.

Сотрудники органов внутренних дел предупреждают! Не переводите деньги неизвестным людям, в том числе в качестве предоплаты за товары, приобретаемые через сервисы «из рук в руки». Это связано с высокой вероятностью быть обманутым и лишиться своих денег. Пользуйтесь услугой «безопасного расчета с продавцом», существующей на всех крупных сайтах объявлений.

10 декабрь 09:20 | : Происшествия

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