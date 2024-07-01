Снегоход в интернете оказался мыльным пузырем

Архангелогородка перевела мошенникам порядка 450 тысяч рублей, решив приобрести снегоход в сети Интернет.

В полицию Архангельска обратилась местная жительница 1986 года рождения. Женщина рассказала, что собиралась приобрести снегоход. На сайте по продаже вещей «из рук в руки» она нашла подходящее объявление и написала контактному лицу. Общение продолжилось в анонимном мессенджере, где были обговорены все детали сделки.

Собеседник сообщил, что отправит снегоход на адрес заявительницы после внесения предоплаты. Женщина поверила и перевела на указанный банковский счет порядка 450 тысяч рублей. В подтверждение ей пришел документ из транспортной компании и трек-номер посылки.

В назначенный срок товар не поступил, трек-номер оказался недействительным. Связаться с продавцом архангелогородка не смогла, объявление было удалено с сайта. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при покупке и продаже вещей в сети Интернет. Пользуйтесь только проверенными ресурсами, обязательно читайте отзывы о сайтах и помните, что любой дистанционный перевод денежных средств незнакомого человеку потенциально опасен, так как вы можете стать жертвой обмана. Никому не передавайте конфиденциальные данные ваших банковских карт. Берегите свои сбережения.