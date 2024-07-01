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Снегоход в интернете оказался мыльным пузырем

Архангелогородка перевела мошенникам порядка 450 тысяч рублей, решив приобрести снегоход в сети Интернет.

В полицию Архангельска обратилась местная жительница 1986 года рождения. Женщина рассказала, что собиралась приобрести снегоход. На сайте по продаже вещей «из рук в руки» она нашла подходящее объявление и написала контактному лицу. Общение продолжилось в анонимном мессенджере, где были обговорены все детали сделки.

Собеседник сообщил, что отправит снегоход на адрес заявительницы после внесения предоплаты. Женщина поверила и перевела на указанный банковский счет порядка 450 тысяч рублей. В подтверждение ей пришел документ из транспортной компании и трек-номер посылки.

В назначенный срок товар не поступил, трек-номер оказался недействительным. Связаться с продавцом архангелогородка не смогла, объявление было удалено с сайта. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при покупке и продаже вещей в сети Интернет. Пользуйтесь только проверенными ресурсами, обязательно читайте отзывы о сайтах и помните, что любой дистанционный перевод денежных средств незнакомого человеку потенциально опасен, так как вы можете стать жертвой обмана. Никому не передавайте конфиденциальные данные ваших банковских карт. Берегите свои сбережения.

25 июль 12:10 | : Будни

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