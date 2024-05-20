Северодвинец сыграл на 1 300 тысяч на несуществующей фондовой бирже

В ОМВД России по городу Северодвинску обратился 46-летний работник одного из градообразующих предприятий. Мужчина рассказал стражам порядка, что в сети Интернет увидел рекламу с информацией о заработке с помощью инвестиций. Вскоре в одном из мессенджеров ему позвонил неизвестный. Представившись сотрудником фондовой биржи, он предложил северянину получить дополнительный доход с помощью операций с ценными бумагами.

Поверив собеседнику, северодвинец установил с помощью присланной собеседником ссылки мобильное приложение, якобы позволявшее отслеживать полученный от вложений на бирже доход. Затем в течение двух недель он перечислил на указанный ему номер телефона почти 1 миллион 300 тысяч рублей, из которых только 10 тысяч являются его сбережениями, остальные – кредитные средства.

Когда мужчина решил вывести заработанное, собеседник перестал отвечать на звонки и сообщения. Поняв, что его обманули, северодвинец обратился в полицию.

Общаясь с полицейскими, потерпевший признался, что знал о подобного рода преступлениях из средств массовой информации, но до последнего верил, что удачно играет на бирже.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают граждан о необходимости быть бдительными. Критически относитесь к информации о быстром и гарантированном заработке от операций на бирже.