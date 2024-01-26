В Архангельской области орудуют сайты-клоны

В отделение полиции «Каргопольское» МО МВД России «Няндомский» обратился местный житель 1979 года рождения. Мужчина рассказал, что оставил заявку на покупку снегохода на сайте компании по продаже мототехники. Вскоре с ним связался якобы менеджер организации, он рассказал о товаре и отправил в анонимном мессенджере договор на покупку. По словам заявителя, документ выглядел правдиво, с подписью и печатью организации. Мужчина не заподозрил обмана и полностью оплатил товар по указанным реквизитам.

Затем продавец сообщил, что транспортное средство вскоре будет отправлено покупателю. В подтверждение он прислал ссылку на сайт транспортной компании и трек-номер для отслеживания.

Однако, в указанный срок снегоход не был доставлен, а дозвониться до менеджера заявитель не смог. Мужчина обратился в полицию.

Общая сумма ущерба составила более 415 тысяч рублей.

Установлено, что сайты по продаже снегохода и транспортной компании являются сайтами-двойниками реально существующих сервисов. Трек-номер для отслеживания посылки оказался недействительным.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при покупке и продаже вещей в сети Интернет. Помните, что любой дистанционный перевод денежных средств незнакомому человеку потенциально опасен, так как вы можете стать жертвой обмана.

(фото с https://yourforex.pro/rynok-forex/17-foreks-moshenniki.html)