Владелец мотоцикла из Котласа попался на дешевую разводку

В полицию Котласа с заявлением о мошенничестве обратился местный житель 1983 года рождения. Мужчина рассказал, что разместил объявление о продаже мотоцикла на одном из сайтов по реализации вещей из «рук в руки».

Спустя время ему поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что готов приобрести товар и сразу оплатить его. В ходе разговора покупатель убедил заявителя сообщить конфиденциальные данные банковской карты и код из смс-сообщения якобы для перевода ему денег.

Вскоре котлашанин обнаружил, что с его счета было списано около 20 тысяч рублей. Кроме того, на его имя был оформлен кредит.

По имеющейся информации, злоумышленник, используя полученные конфиденциальные данные, потратил как личные, так и заемные средства со счета потерпевшего на оплату товаров на одном из маркетплейсов.

Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 194 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с банковского счета). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при покупке и продаже вещей в сети Интернет. Пользуйтесь только проверенными ресурсами, использующими сервис «безопасная сделка», обязательно читайте отзывы о сайтах и помните, что любой дистанционный перевод денежных средств незнакомому человеку потенциально опасен, так как вы можете стать жертвой обмана. Берегите свои сбережения!