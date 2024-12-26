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В реке Хабарка утонули "Жигули" и молодой мужчина

7 декабря 2024 года ночью на реке Хабарка Приморского района утонул 20-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина по тонкому льду выехал на автомобиле марки «Жигули». Проехав около 20 метров, автомобиль затонул на глубине около 3 метров. В ходе проведения водолазных работ тело водителя за рулем автомобиля не обнаружено. Спустя два дня погибший мужчина обнаружен водолазами в 200 метрах ниже по течению от места происшествия.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить причину смерти погибшего, обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Образовавшийся первый ледяной покров привлекает любителей зимней рыбалки, а также детей и подростков опробовать его на прочность. Однако тонкий лед очень опасен. Во избежание происшествий, необходимо соблюдать правила безопасности вблизи и на водоемах в осенне-зимний период.

10 декабрь 08:17 | : Происшествия

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