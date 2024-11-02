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Житель Поморья провалился под ранний лед на озере и не всплыл

9 ноября 2024 года днем на озере Сальниково Вилегодского района утонул 73-летнй местный житель. По предварительным данным, мужчина по первому льду отправился на рыбалку, лед не выдержал, и он упал в воду. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить причину смерти погибшего, обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Образовавшийся первый ледяной покров привлекает любителей зимней рыбалки, а также детей и подростков опробовать его на прочность. Однако тонкий лед очень опасен. Во избежание происшествий, необходимо соблюдать правила безопасности вблизи и на водоемах в осенне-зимний период.

(фото с https://tver.mk.ru) 

11 ноябрь 08:46 | : Происшествия

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