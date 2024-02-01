Водолазы достали тело утопленника из карьера в Цигломени

2 июня 2024 года вечером во время купания в карьере, расположенном в поселке Цигломень в городе Архангельске при очевидных обстоятельствах утонул 32-летний мужчина. Его тело извлечено из воды водолазами. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина пошёл купаться после употребления спиртных напитков и утонул.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.