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На реке Андрияновка перевернулась лодка, человек утонул

4 октября 2024 года вечером на реке Андрияновка у деревни Заручей Приморского округа  перевернулась пластиковая лодка, в которой находился 65-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина без спасательного жилета проверял сети, потерял равновесие, выпал из лодки и утонул. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.  

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. 

07 октябрь 08:54 | : Происшествия

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