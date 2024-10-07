На реке Андрияновка перевернулась лодка, человек утонул

4 октября 2024 года вечером на реке Андрияновка у деревни Заручей Приморского округа перевернулась пластиковая лодка, в которой находился 65-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина без спасательного жилета проверял сети, потерял равновесие, выпал из лодки и утонул. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.