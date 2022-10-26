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В Коряжме при ремонте кровли погиб рабочий

20 ноября 2022 года утром при производстве кровельных работ на крыше пятиэтажного многоквартирного дома по проспекту имени М.В. Ломоносова в г. Коряжме упал с крыши на землю 35-летний рабочий. Для оказания медицинской помощи потерпевший был доставлен в медицинскую организацию, где спустя непродолжительное время скончался от полученных травм. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

22 ноябрь 13:55 | : Происшествия

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